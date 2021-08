FNF define locais da decisão do Estadual Primeiro jogo será no sábado (25) às 20h, no estádio Edgarzão, em Assu. Já a grande final será em Caicó, no dia 1º de maio (sexta-feira), às 17h, no Marizão.

A Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF) definiu as datas dos dois jogos que vão decidir o campeão estadual deste ano entre Potyguar de Currais Novos e ASSU.



O primeiro jogo será sábado (25), às 20h, no estádio Edgar Montenegro, o "Edgarzão". Já a grande final será na sexta-feira (1), às 17h, no estádio Marizão, em Caicó.



A escolha pelo Marizão se deve ao fato de obececero laudo técnico do Corpo de Bombeiros, que estabelece capacidade 3.500 torcedores como público no estádio.