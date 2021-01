Campeonato Carioca: Vasco e Botafogo lideram seus grupos O Vasco, após a vitória por 2 a zero, lidera o Grupo A da competição; o Botafogo está em primeiro no Grupo B.

No principal jogo da rodada deste fim de semana da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, a vitória do Vasco sobre o Flamengo (2 a zero) valeu ao vencedor a liderança do Grupo A, com 12 pontos; em segundo, com o mesmo número de pontos - mas atrás a posição por conta dos critérios de desempate - , está o Fluminense - que venceu o Bangu (3 a 1, gols de Maurício, Fred e Luiz Alberto; Bruno Luiz descontou para o Bangu).



Já no Grupo B, quem lidera é o Botafogo, com 9 pontos - neata rodada, a equuipe goleou o Duque de Caxias, 4 a zero (gols de Maicossuel, Emerson, Victor Simões e Reinaldo - os dois últimos gols foram de pênalti). Em segundo - também com 9 pontos, mas atrás do Botafogo pelos critérios de desempate - está a Friburguense (que neste fim de semana venceu a Cabofriense, 2 a 1).



Eis os resultados da rodada do fim de semana do Carioca:



Ontem (21.03)

Madureira 2 x 1 Mesquita

Macaé 1 x 1 Americano

Friburguense 2 x 1 Cabofriense

Bangu 1 x 3 Fluminense

Tigres do Brasil 5 x 0 Boavista



Hoje (22.03)

Resende 0 x 3 Volta Redonda

Botafogo 4 x 0 Duque de Caxias

Vasco da Gama 2 x 0 Flamengo