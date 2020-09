Barracas de Extremoz são demolidas

Fotos: Fred Carvalho Agricultores trabalhavam no local há vários anos

A demolição, feita com um trator, contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e começou às 4h30, sendo concluída por volta das 8h30.

"Eles chegaram aqui e começaram a derrubar. Foram lá em casa me avisar e corri para cá, mas não deixaram que eu tirasse nada, nem mesmo as ripas para fazer um chiqueiro no meu quintal", falou a feirante Maria Salete da Silva.

Houve um princípio de tumulto porque os feirantes não queriam permitir a derrubada. Devido a isso, policiais rodoviários deram apoio ao Dnit, órgão que tem o poder de embargo porque a feirinha não obedecia a uma distância mínima de 30 metros da via federal.

"É um absurdo o que fizeram conosco. Vivo da venda de frutas aqui na feirinha faz mais de 25 anos. Era disso que tirava o sustento dos meus filhos e agora não sei mais o que fazer", lamentou o feirante Adonias Ferreira.

O prefeito de Extremoz, Klaus Rego, esteve no local e garantiu que as 25 famílias prejudicadas serão assistidas pela Prefeitura. "Todas elas já foram cadastradas pela Secretaria de Ação Social e vão receber ajuda até quando nós concluirmos o terminal turístico, onde vão poder voltar a negociar as frutas", assegurou.

Segundo o Dnit, a medida foi tomada em decorrência dos frequentes acidentes que aconteciam na região, devido à presença da feira, no caminho para as praias do litoral Norte potiguar.

*Atualizada às 9h45.