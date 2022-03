Inter encara o Flamengo no Rio

Site do Internacional Equipe do Rio Grande do Sul quer manter a boa fase

76 jogos

27 vitórias do Inter

24 Empates

25 vitórias do Flamengo

112 gols do Internacional

97 gols do Flamengo

O Inter quer tentar repetir a postura que tem apresentado longe do Beira-Rio, quando tem obtido bons resultados. Para tanto, aposta no equilíbrio entre os setores defensivo e ofensivo. O contra-ataque também promete ser uma das armas no Maracanã.“Uma das características do nosso time é a agressividade. No Maracanã a gente deve ter espaços. Nosso time se fecha bem quando se defende e se posiciona rapidamente para ir para o ataque”, observa o zagueiro Álvaro.O Inter deve ter força máxima diante do Flamengo. O volante Sandro está recuperado de uma lesão muscular e retorna ao time. Dessa maneira, Tite terá a oportunidade de escalar o time titular, o que não ocorre desde a final do Gauchão.Na entrevista coletiva concedida na tarde de terça, o treinador colorado falou sobre o confronto. “Vai ser um grande clássico. O Flamengo tem uma base montada há quase dois anos. Além da força coletiva, tem destaques individuais”, elogiou. Tite também projetou a postura que o Inter deverá ter no Maracanã: “Nosso objetivo é ter uma atuação equilibrada, com segurança na defesa e agressividade no ataque. Contra o Corinthians, nos comportamos de maneira quase perfeita. Este é o padrão que queremos apresentar”, comparou.Confira os jogadores que viajaram: Michel Alves, Lauro, Bolívar, Índio, Danny Morais, Álvaro, Kléber, Marcelo Cordeiro, Glaydson, Magrão, Guiñazu, Sandro, Rosinei, Andrezinho, Giuliano, D´Alessandro, Taison, Nilmar e Alecsandro.