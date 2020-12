PM prende ex-detento furtando em granja de Extremoz Paulo foi visto por populares ao pular um muro com mais de dois metros e, em seguida, detido por uma guarnição do Comando da Polícia Militar em Extremoz.

O ex-presidiário Paulo Adriano da Silva Junior, de 20 anos, foi preso no início da tarde desta terça-feira (17), por volta das 14h, após invadir uma granja para furtar. Ele foi visto por populares ao pular um muro com mais de dois metros e, logo em seguida, detido por uma guarnição do Comando da Polícia Militar em Extremoz.



De acordo com o sargento Nilton, o jovem foi preso em flagrante quando tentava fugir do local levando alguns objetos. Inicialmente, Paulo Adriano informou que era adolescente, mas, acabou confessando que tinha 20 anos.



Ele foi encaminhado à Delegacia de Extremoz, onde deverá ser autuado por furto. Ainda de acordo com a polícia, Paulo já havia ficado preso no Presídio Provisório Professor Raimundo Nonato Fernandes também pela prática de furto. O acusado estava solto desde novembro do ano passado.