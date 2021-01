Maior adutora do RN será concluída em 18 meses Adutora do Alto Oeste vai beneficiar 207 mil pessoas em 26 municípios potiguares.

O Governo do Estado se prepara para implantar a Adutora do Alto Oeste, o maior sistema adutor do Rio Grande do Norte, que vai levar água para 207 mil pessoas em 26 municípios e 65 comunidades rurais da região, totalizando investimento de R$ 128 milhões.



A ordem de serviço das obras foi assinada pela governadora Wilma de Faria na sexta-feira (20), no município de Pau dos Ferros. A previsão do Governo do Estado é de que o sistema adutor seja totalmente concluído até o final do ano que vem.



No lançamento da obra, a governadora lembrou que o atual governo já construiu mais de 500 quilômetros de adutoras e está implantando novos sistemas adutores como a terceira etapa da Adutora Serra de Santana, que vai garantir o abastecimento de água de comunidades rurais de Santana do Matos e São Rafael, e a do Alto Oeste.



"Estamos garantindo o acesso à água de boa qualidade não apenas para quem mora nas cidades, mas também para as localidades de difícil acesso", destacou Wilma de Faria.



De acordo com o vice-governador Iberê Ferreira de Souza, além de implantar o sistema adutor, que terá 307 quilômetros de tubulação, o Governo do Estado vai realizar o Consórcio de Saneamento do Alto Oeste para gerenciar o uso da nova adutora e implantar aterros sanitários, em parceria com os municípios.



"De nada adiantaria construir adutoras e o lixo a céu aberto contaminar o subsolo. Por isso vamos realizar um programa para construção de aterros sanitários em diversos municípios", anunciou.



O deputado federal Henrique Eduardo Alves classificou a obra da adutora como uma das mais importantes ações realizadas pelo Governo do Estado. "Estou aqui para aplaudir a governadora por esta obra importantíssima para o Alto Oeste e para todo o Rio Grande do Norte", comentou o parlamentar.



"Tenho certeza que esta é considerada a obra mais aguardada pela população do Alto Oeste", completou a prefeita de Rodolfo Fernandes, um dos municípios que será beneficiado pelo sistema adutor. Segundo ela, os moradores da cidade precisam comprar água mineral uma vez que a água do açude que abastece o município é imprópria para o consumo humano.



Adutora

O sistema adutor do Alto Oeste vai garantir o abastecimento de água em Pau dos Ferros, Martins, Itaú, Lucrécia, Rodolfo Fernandes, Viçosa, Rafael Fernandes, São Francisco do Oeste, Luís Gomes, Pilões, Umarizal, Taboleiro Grande, Frutuoso Gomes, Alexandria, Serrinha dos Pintos, Antônio Martins, Olho d'Água do Borges, Major Sales, José da Penha, Riacho da Cruz, Riacho de Santana, Marcelino Vieira, Paraná, Tenente Ananias, Água Nova e João Dias, além de 65 comunidades rurais e dois distritos.



O sistema utilizará as águas da Barragem de Santa Cruz, que deverá receber aporte de água do Projeto de Integração de Bacias do São Francisco. Localizado no município de Apodi e com capacidade de armazenamento superior a 599 milhões de metros cúbicos, o reservatório tem uma grande importância para o abastecimento da região.



Entre as metas previstas até o próximo ano também estão a construção das adutoras de Mossoró e Currais Novos e a ampliação do sistema adutor Agreste-Trairi-Potengi, que vai beneficiar 226 mil pessoas, está orçada em R$ 9,8 milhões e prevê a implantação de uma bateria de poços tubulares, de adutoras de interligação e outros serviços complementares para ampliação e fortalecimento do sistema produtivo local.



A solenidade contou também com as presenças do superintendente do Dnocs, Elias Fernandes, e do ex-prefeito de Pau dos Ferros Nilton Figueiredo, além de representantes das comunidades beneficiadas e secretários e auxiliares do Governo do Estado.