Câmara aprova MP que autoriza União colocar R$ 14,2 bi no Fundo Soberano MP é uma das iniciativas do governo para combater os efeitos da crise financeira mundial na economia brasileira.

A Câmara dos Deputados aprovou ontem (14) a Medida Provisória 452, que muda regras do Fundo Soberano do Brasil (FSB). A MP autoriza a União a usar títulos da dívida pública para colocar no FSB R$ 14,2 bilhões que foram economizados no ano passado.



Além de aprovar o texto principal, que foi relatado pelo deputado José Guimarães (PT-CE), o plenário rejeitou alguns destaques da oposição ao texto, mas deixou para hoje (15) a conclusão da votação da matéria.



Na avaliação do deputado José Guimarães, a MP é uma das iniciativas do governo para combater os efeitos da crise financeira mundial na economia brasileira.



“Essa MP prevê a utilização de R$ 14,2 bilhões, que é parte do superávit primário de 2008, para capitalizar o fundo. O governo pode lançar mão desses recursos para, por exemplo, emprestar dinheiro para o BNDES liberar crédito, o que é essencial para a economia do nosso país”, disse.



Além de alterar as regras do FSB, a MP também prorroga o prazo para o Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transporte (Dnit) aplicar os recursos em obras das rodovias federais transferidas para os estados.



Outro dispositivo da MP, segundo o relator, é o que simplifica e agiliza o processo de licenciamento ambiental das obras rodovias.



Pelo texto aprovado, ficou dispensado o licenciamento ambiental prévio, os trabalhos de pavimentação, recuperação e ampliação de capacidade nas faixas de domínio das rodovias já existentes. As faixas são áreas de até 100 metros em torno das rodovias.



A oposição obstruiu as votações, usando dispositivos regimentais para tentar impedir a aprovação da MP. Para as lideranças oposicionistas, a medida provisória representa um abuso de prerrogativas do Poder Executivo.



Mesmo com a obstrução, ficou para ser votado amanhã apenas um destaque que visa alterar o texto aprovado pelo plenário.



Para concluir a votação da MP e iniciar as votações das mais seis medidas provisórias que trancam a pauta, o presidente da Câmara, deputado Michel Temer (PMDB-SP), convocou sessão extraordinária da Casa para as 9h.