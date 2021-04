TSE confirma que assembleias não podem julgar infidelidade partidária

Júlio Pinheiro TSE profere decisão que garantiria vaga de Getúlio na Assembleia para Salatiel de Souza.

A Assembleia havia se negado a empossar Bigardi por considerar que o suplente cometeu infidelidade partidária. No Rio Grande do Norte, havia dúvida sobre caso semelhante.Os ministros do TSE consideraram que a Assembleia Legislativa não é competente para julgar perda de mandato eletivo por infidelidade partidária, função que cabe à Justiça Eleitoral, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).Na eleição de 2008, deputados estaduais e suplentes do PT paulista foram eleitos prefeitos e, para assumir os novos cargos, tiveram que renunciar a seus mandatos no Legislativo estadual. Nessas vagas, a Assembléia empossou então a terceira e o quinto suplentes do partido, respectivamente, Beth Sahão e Calos Neder, alegando que o suplente Pedro Bigardi não poderia ser empossado, pois teria cometido infidelidade partidária ao deixar o PT em julho de 2007 para entrar no PCdoB, sem apresentar justa causa para sua saída da legenda.Pedro Bigardi recorreu ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), que não se considerou competente para decidir a questão, alegando que se trataria de discussão em torno da ordem de suplência, matéria que, segundo o TRE, seria “afeta à Justiça Comum”. O suplente, então, recorreu ao TSE alegando que não teve qualquer oportunidade de manifestar os motivos pelos quais deixou o PT e que foi impedido de assumir o cargo de deputado estadual a que tinha direito como suplente.No caso de Getúlio Rego, o parlamentar hesitou em assumir a Secretaria Municipal de Saúde alegando que o DEM poderia perder o direito à liderança na Assembleia com a entrada do ex-deputado Neto Correia (PMDB), quarto suplente, no Legislativo. Salatiel de Souza, terceiro suplente e que assumiria a vaga com as desistências de Elias Fernandes e Ruth Ciarlini, afirma que não colocaria dificuldades para que o DEM mantivesse o direito à liderança, mesmo estando no PSB.De acordo com o parlamentar, que deixou o DEM em 2006, houve uma reunião entre ele e o deputado Getúlio Rego ainda no princípio da discussão sobre a possibilidade de assumir a SMS. No encontro, Salatiel afirmou que não haveria dificuldades para colaborar com a bancada do DEM.“Há muitas possibilidades que poderiam fazer com que o DEM mantivesse a liderança. Eu poderia ficar sem partido e integrar um bloco, poderia me filiar ao DEM ou a algum outro partido e compor um bloco com os demais deputados do partido. Isso não seria empecilho”, explicou Salatiel, afirmando que agora há a segurança que Getúlio declarou precisar para assumir a Saúde de Natal.A prefeita Micarla de Sousa indicou a dentista Lecy Gadelha para comandar interinamente a Saúde e ainda não definiu o substituto definitivo.