Ronaldo balança a rede do Palmeiras nos acréscimos e evita a derrota do Timão Participando de sua segunda partida oficial pelo Corinthians, o Fenômeno se movimentou bem e levou perigo ao gol palmeirense.

Na partida de maior público do Paulistão 2009, Ronaldo voltou. Diante de quase 45 mil pessoas, o atacante atuou por 30 minutos no clássico contra o Palmeiras, marcou seu primeiro gol pelo Timão e decretou o empate em Presidente Prudente neste domingo (08). Um resultado de 1 a 1, que veio com gosto de vitória para a Fiel Torcida.



Participando de sua segunda partida oficial pelo Corinthians, o Fenômeno se movimentou bem e levou perigo ao gol palmeirense. Em sua primeira participação no jogo, foi derrubado perto da área, mas o árbitro mandou seguir.



Na segunda, arriscou de longe e carimbou o travessão do goleiro Diego. Aos 47 minutos, quando já iam acabando as esperanças corintianas, a estrela de Ronaldo brilhou. Ele aproveitou cobrança de escanteio e, de cabeça, mandou para as redes.



Antes disso, ao contrário do que se esperava, o primeiro tempo foi sem grandes emoções. O Corinthians ficou mais com a posse da bola, mas não teve chances claras de gol. O rival, por outro lado, quase marcou aos 15 minutos na melhor oportunidade até então. Depois de cobrança de escanteio, o palmeirense Maurício cabeceou forte e o goleiro Felipe fez bela defesa.



A segunda etapa foi o oposto da primeira. Logo aos 3 minutos, o goleiro Felipe foi enganado pelo quique de uma bola lançada na área e Diego Souza se aproveitou da falha do corintiano para abrir o placar para o Palmeiras. O Corinthians quase reagiu logo em seguida, mas Bruno fez boa defesa. A partir daí, o confronto ficou aberto. O Timão buscava o empate enquanto o rival explorava os contra-ataques e levava perigo. Tudo indicava uma vitória do Palmeiras, que perdeu chances de matar o jogo, até que Ronaldo apareceu e marcou.



Com o resultado, o time do Parque São Jorge se manteve na vice-liderança do torneio. Agora se prepara para a partida da próxima quarta-feira, contra o São Caetano, no Pacaembu. A partida será disputada às 21h50.



Confira os jogadores que defenderam o Timão no clássico deste domingo e os principais lances da partida:



1º TEMPO

9min – O zagueiro Marcão do Palmeiras recebe cartão amarelo.

15min – Após cobrança de escanteio, Maurício cabeceia forte e Felipe faz bela defesa.

21min – O árbitro Cléber Wellington Abade concede uma parada técnica devido ao calor.

22min – Cartão amarelo para Cristian por demora para cobrar falta.

24min – Jorge Henrique recebe livre na área, mas escorrega e a zaga palmeirense afasta.

28min – Cristian arrisca da intermediária, mas a bola vai longe do gol.

30min – Cruzamento perigoso de Chicão, mas Souza não alcança a bola.

39min – Contra-ataque corintiano pela direita, mas Jorge Henrique cruza nas mãos de Bruno.

46min – Final do primeiro tempo.



2º TEMPO

3min – Gol do Palmeiras... Bola lançada na área quica na frente do goleiro Felipe, que perde o tempo e é encoberto. Diego Souza aproveita e abre o placar para o Palmeiras.

5min – O Timão vai para cima. Jorge Henrique recebe de Elias e chuta forte. Bruno faz boa defesa.

6min – Keirisson puxa André Santos pela camisa e toma cartão amarelo.

12min – Primeira substituição no Corinthians: Dentinho entra no lugar de Souza.

13min – Maurício derruba Dentinho e também toma o amarelo.

14min – Em contra-ataque palmeirense, Keirisson chuta colocado e Felipe manda para escanteio.

17min – Cartão amarelo para Escudero após falta dura.

18min – Ronaldo entra em campo no lugar de Escudero.

20min – última alteração do Timão: Alessandro substitui Fabinho.

25min – Ronaldo recebe perto da área e é derrubado, mas o árbitro manda o jogo seguir.

28min – Cleiton Xavier cobra falta e Felipe espalma.

32min – Keirisson aparece livre na área e, atrapalhado por Felipe, chuta para fora.

33min – NA TRAAAAAAVEE!! Ronaldo arrisca de longe e a bola acerta o travessão.

37min – Falta de Fabinho Capixaba em Dentinho. Cartão Amarelo para o palmeirense.

38min – Confusão antes da cobrança da falta e Pierre recebe cartão amarelo.

39min – Na cobrança, André Santos chuta por cima.

42min – Boa jogada de Ronaldo pela esquerda. O atacante cruzou para André Santos que cabeceou no canto. Bruno mandou para escanteio.

43min – CARTÃO VERMELHO! Fabinho Capixaba comete falta em Dentinho e é expulso.

44min – A bola sobra para Chicão que, pressionado, chuta para fora.

47min – GOOOOOOOOOOLLLL!!!! Douglas cobra escanteio e Ronaldo, de cabeça, manda pras redes e empata o jogo.

49min – Cartão amarelo para Dentinho, Ronaldo e Felipe na comemoração do gol.

50min – Final de jogo em Presidente Prudente: 1 a 1.





Corinthians

Felipe; William, Chicão e Escudero (Ronaldo); Fabinho (Alessandro), Cristian, Douglas, Elias e André Santos; Jorge Henrique e Souza (Dentinho).