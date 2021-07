América já tem vários jogadores pré-contratados Nomes dos reforços só serão divulgados depois que os mesmos realizarem exames médicos e assinarem contrato.

O América não pode vacilar. Quantas vezes essa frase já não foi dita, escrita? Perdemos a conta.



A cada campeonato a situação do clube rubro se aperta mais e mais. E esse ano, infelizmente para sua torcida, a coisa está igual.



Por isso que o superintendente de futebol reagiu ao ser questionado sobre a contratação de mais um medalhão do futebol brasileiro: “só se eu tivesse ficando louco.”



Bom, deixando o medalhão para lá, jogador que ganhava quase R$ 100 mil por mês no último clube, e nunca foi cogitado, o certo é que Gilberto de Nadai chegou de viagem.



Assim que desembarcou se reuniu por quase duas horas com dirigentes do clube, tanto que até às 15h desta tarde estava sem almoçar.



Ele estava correndo para fazer um lanche, se dirigir ao CT, pois às 17h teria uma nova reunião, desta vez com o presidente José Rocha.



De concreto: existem vários nomes agendados, pré-contratados, se é que podemos chamar assim. Bem, isso quer dizer que vários atletas devem desembarcar em Natal nos próximos dias.



O certo é que o superintendente de futebol afirmou que não pode divulgar nenhum nome antes que esse atleta faça os exames médicos, todos, e assine contrato.



“Não posso correr o risco de divulgar um nome de um jogador, e depois ter que escutar alguém dizer que contratamos alguém ‘bichado’ e sem condição de jogar”, disse.



Com relação aos distratos. Encerramento de contratos, rescisões, o novo dirigente do clube afirmou que está deixando essa parte para a direção antiga. “Como foram eles os contratantes, acho que fica mais normal que o acerto seja feito por eles”, assegurou.



Com relação a números de contratados e dispensados, Gilberto de Nadai foi comedido. Mas ficou claro que muita coisa vai mudar e poucos jogadores do elenco atual vão permanecer em Natal.



Na tarde de hoje, existe a promessa de anúncios, mas pelo que falou o superintendente de futebol, talvez a “debandada” geral fique mesmo para depois da última rodada. Ou não, afinal, o time rubro tem pressa.



Dá para sentir no ar que, de novo, o América vai começar do zero no Campeonato Brasileiro da Série B. De diferente? Acho que a forma como estão sendo realizadas, tratadas as contratações.



Esperemos.