Santos tenta manter vantagem contra o Palmeiras no Palestra Itália

Site oficial do Santos No primeiro jogo, na Vila Belmiro, o Santos venceu de 2 a 1

Palmeiras x Santos FC

Árbitro: Salvio Spinola Fagundes Filho

Auxiliares: Vicente Romano Neto e Giovani Cesar Canzian

Local: Estádio Palestra Itália, em São Paulo

Data: Sábado (18/04)

Horário: 18h10

O primeiro confronto das semifinais, disputado na Vila Belmiro no último sábado (11), foi vencido pelo Peixe por 2 a 1. Com o resultado, o Alvinegro Praiano inverteu a vantagem de jogar pelo empate, que antes era do adversário.Ao longo da história, Santos FC e Palmeiras já se enfrentaram 287 vezes. Foram 89 vitórias santistas, 76 empates e 122 derrotas.A maior vitória do Peixe aconteceu em 03/10/15, em partida disputada no campo do velódromo de São Paulo (SP), com o placar de 7 a 0. Já o maior resultado favorável aos palmeirenses foi 8 a 0, pelo Campeonato Paulista de 1932.O outro cruzamento das semifinais, entre São Paulo e Corinthians, terá sua segunda partida realizada neste domingo (19), às 16 horas, no Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi). Da mesma forma que o Santos FC, os corintianos venceram o primeiro jogo por 2 a 1 e conquistaram o direito de jogar pelo empate.O volante Rodrigo Souto sofreu um estiramento no músculo adutor da coxa direita no treinamento da última quinta-feira (16). De acordo com o médico do Santos FC, Carlos Braga, a previsão para que Souto retorne aos gramados é de 20 a 30 dias. Mesmo assim, o jogador já não atuaria contra o Palmeiras, devido ao cumprimento de suspensão automática.O lateral-esquerdo Léo também não joga neste sábado, pois ainda se recupera de uma ruptura no ligamento cruzado posterior do joelho direito. Após quarenta e cinco dias de tratamento, ele retornou aos treinamentos na última quinta-feira (16), realizando atividades de recondicionamento físico em campo.Outro atleta em recuperação é o zagueiro Adaílton. No último dia oito, ele foi submetido a uma operação no joelho direito para a recuperação do ligamento cruzado anterior. Desde a última quarta-feira (15), o atleta já realiza sessões de fisioterapia no Centro de Excelência em Prevenção e Recuperação de Atletas de Futebol (CEPRAF), anexo ao Centro de Treinamento Rei Pelé.O elenco palmeirense se reapresentou na tarde desta quinta-feira (16), na Academia de Futebol, com a cabeça voltada para o duelo contra o Santos, neste sábado, no estádio Palestra Itália.O goleiro Marcos conversou com os jornalistas e afirmou que não existe espaço para lamentação, mesmo após o frustrante empate diante do Sport, nesta quarta-feira."Um time que briga para chegar à final do Paulistão não pode ficar desanimado. O grupo se reapresentou bem, de cabeça erguida. Estamos vivos nas duas competições e dependemos apenas das nossas forças. Senti o pessoal motivado", afirmou o camisa 12."Não jogamos mal. Anulamos as principais jogadas do Sport e tivemos bom volume de jogo no segundo tempo. Mas Libertadores é isso aí. O adversário catimbou bastante, prejudicou o andamento do jogo e nós não conseguimos transformar nossa superioridade em gol", explicou.Para Marcos, o Palmeiras precisará entrar em campo preparado neste sábado, pois o adversário também virá ao Pslestra para se defender."O Santos joga com a vantagem e é natural que se defenda mais, que não se exponha tanto. Nós vamos precisar correr atrás do resultado e procurar o gol. Mas não podemos nos desesperar. Temos que ter inteligência e paciência mais uma vez."Assim como já havia pedido antes do jogo contra o Sport, Marcos pediu a colaboração do torcedor diante do Santos."A torcida foi fantástica, fez uma festa muito bonita e apoiou do primeiro ao último minuto. Infelizmente, não conseguimos coroar tudo isso com o segundo gol. Mas contamos com o apoio do torcedor novamente, pois sabemos da importância deles nesse clássico."