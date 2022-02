PF prende segurança por porte ilegal de arma Prisão ocorreu quando os policiais realizavam uma barreira no posto da PRF e deram ordem de parada ao acusado que transitava numa moto.

A Polícia Federal no Rio Grande do Norte prendeu em flagrante no último sábado (9), em Macaíba (região metropolitana de Natal), um segurança, de 39 anos, por porte ilegal de arma. A prisão ocorreu quando os policiais realizavam uma barreira no posto da PRF e deram ordem de parada ao acusado que transitava numa moto.



Após ser revistado, foi encontrado em uma poxete que ele levava na cintura, um revolver taurus, calibre 38, municiado, cuja procedência a PF já sabe pertencer a uma empresa de transporte de valores do vizinho estado da Paraíba, existindo queixa de extravio desde 2008.



Conduzido para a Superintendência da Polícia Federal, o segurança declarou durante o seu interrogatório que estava se deslocando para um bar no distrito de Cajazeiras onde faz “bico” e que a arma que foi encontrada em seu poder havia sido adquirida no “mercado da quatro”, no alecrim, porém não possui porte e muito menos registro.



Enquadrado no artigo 14 da Lei 10.826/03, o homem está custodiado na sede da PF, à disposição da Justiça. Contra ele pesa o fato de possuir antecedentes, vez que no ano 2000 foi condenado por porte ilegal de arma em Natal, tendo cumprido pena alternativa.