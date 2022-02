Elias e Ronaldo devem desfalcar Timão na estreia do Brasileiro

Site do Corinthians Ronaldo, de cabelo novo, pode ficar fora na estreia do Brasileirão

Neste domingo, a equipe recebe o Inter no Pacaembu. O volante sofreu uma lesão na coxa direita e será reavaliado pelos médicos do clube nesta quinta-feira e pode ficar até 15 dias fora.Mas não é só o camisa 7 que não atuar contra os gaúchos. Autor dos dois gols sobre os paranaenses, Ronaldo também deve ficar de fora.Embora não tenha deixado claro, o treinador Mano Menezes estuda poupar outros atletas devido à classificação na Copa do Brasil.“O Campeonato Brasileiro ainda está se iniciando. Não vamos abri mão de jogo nenhum”, disse. “Temos que levar em consideração que chegamos entre os oito melhores da Copa do Brasil e um dos objetivos é ganhá-la”.O comandante alvinegro, entretanto, afirmou logo após o triunfo desta quarta que é pouco provável que Ronaldo enfrente o Inter. “Pela condição que ele terminou a partida [contra o Atlético-PR) e pelo fato de não termos trabalhado bem a recuperação dele de jogo para jogo”, explicou Mano.O último treino do Timão antes da estréia no Brasileirão 2009 foi especial.O tradicional rachão dos jogadores desta vez aconteceu no Pacaembu, com quase 3 mil torcedores que incentivaram os jogadores durante a atividade.Antes do treino, o Corinthians apresentou seus novos uniformes para a temporada 2009/2010.Quem não treinou mas apareceu para participar da festa e acenar para a Fiel foi Ronaldo,