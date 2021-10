UFRN deverá adotar sistema unificado de vestibular em 2011

Vlademir Alexandre A adesão ao vestibular nacional dependerá de cada universidade.

Segundo informou, de um modo geral os reitores das universidades de todo o país se mostraram receptivos à idéia. A discussão agora será a operacionalização do sistema unificado.A adesão ao vestibular nacional dependerá de cada universidade, que terá autonomia para decidir de que forma irá incorporar a prova em seu processo seletivo. O modelo do exame ainda será discutido com as instituições.“As instituições terão a opção de escolher a forma de adesão que mais se adaptar à sua realidade. O Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão é quem dará a palavra final, mas acredito que adotaremos o novo sistema já na primeira fase do vestibular de 2011”, destacou Ivonildo Rego.O projeto de unificação do vestibular foi apresentado pelo ministro da Educação, Fernando Haddad, aos reitores. A idéia é criar um novo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que funcionaria como forma de seleção para essas instituições.