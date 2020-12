Ney Lopes cogita disputar vaga na Assembleia em 2010

Vlademir Alexandre Ney Lopes pode voltar a disputar eleição.

Após seis mandatos como deputado federal, Ney Lopes deixou a Executiva do DEM no estado e vem se mantendo afastado das discussões que tratam sobre os rumos do partido. O ex-deputado afasta qualquer possibilidade de retornar à Câmara, mas abre a possibilidade de buscar uma vaga de deputado estadual.“Deputado federal eu não serei mais. Já fui seis vezes e fiz tudo o que poderia na função. Não tenho projeto político, mas não me considero fora (da disputa). Também não posso afirmar que estou dentro. Posso disputar para deputado estadual, não sei”, afirmou o ex-parlamentar.Ney Lopes, no entanto, reafirma que a sua intenção era disputar a vaga no Senado, mas o “sonho” é impossibilitado pelo DEM. Apesar disso, o ex-deputado diz que não há chances de buscar outra legenda para disputar a eleição.“Eu não conto com o apoio do meu partido e não é o meu estilo mudar (de legenda). O que eu sonhava era com outra oportunidade. Queria fazer alguma coisa diferente e que eu possa contribuir com o estado. Se disputar a eleição, posso disputar vaga de deputado estadual, mas não de deputado federal. O que eu quero é trabalhar”, reafirmou Ney.