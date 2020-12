Souza não quer criação de expectativa sobre seu retorno Meia diz que está fazendo tratamento, mas não existe data ou qualquer previsão sobre seu retorno; craque afirmou que só volta se estiver totalmente recuperado.

Circulou na imprensa a informação de que Souza teria afirmado que não voltaria ao clube se Ruy Scarpino, que dirigiu o América no final da Série B, fosse contratado.



A reportagem do Nominuto.com falou com o jogador Souza. O craque, bem ao seu estilo, fez questão de afirmar que não tem nada contra o treinador e nem contra treinador nenhum. Mas demonstrou estar mais preocupado em deixar claro que não admite que se crie expectativa falsa sobre seu retorno ao time do América.



A afirmação meiocampista foi taxativa: “estou fazendo os tratamentos Pilates e RPG, estou me dedicando, me sacrificando ao máximo, mas não existe nada certo sobre minha volta aos gramados, nem mesmo a garantia de que vou mesmo poder jogar”, disse o craque um pouco chateado pela expectativa falsa que vem sendo criada em torno de seu suposto retorno.



O jogador vem se submetendo ao tratamento revolucionário e indicado, mas está se sentindo incomodado com a cobrança de alguns setores, por isso quer os torcedores sabendo exatamente o que se passa.



“Sei que o torcedor não tem culpa, fico feliz que eles queiram minha volta, e é justamente para não me sentir enganando o torcedor que prezo muito, que faço esse esclarecimento. Vou jogar sim, mas só depois de concluído o tratamento, e confirmado o sucesso. Se estiver bem, pronto para entrar em campo e ajudar o América, jogo sim, caso contrário, estou fora”, garantiu.



Souza descartou marcar data. Afiançou que não existe previsão, e o fato dele ter comparecido e mantido contato com a direção do América é simples. “Vários assuntos me ligam ao América, trato com a direção alguns assuntos, entre eles a indicação do Sandro (Hiroshi, atacante contratado) que é meu amigo e sei que vai ajudar o América assim que estiver em forma. De contrato, de acerto, até porque no América jogaria independente do fator financeiro, só vou tratar quando, repito, terminar o tratamento e, com avaliação dos médicos e profissionais competentes, atestando que estou pronto”, encerrou.



Souza aproveitou a entrevista para também engrossar o apelo para que o torcedor compareça ao Machadão na quarta-feira e incentive os jogadores na partida contra o Confiança. “A torcida do América é sempre nosso maior ponto de apoio, nas horas mais difíceis ela sempre está presente, nos ajudando, e sei que amanhã (quarta-feira, 18) não será diferente. Eu também estarei lá para vibrar com a vitória e passagem à segunda fase da Copa do Brasil”, conclamou o ídolo de todos os americanos.