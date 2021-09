Atlético/PR derrota ABC por 3 a 1 e alvinegro e é eliminado da CB Jogo disputado na Arena da Baixada teve no atacante Wallyson um dos principais nomes do Furacão. Alvinegro agora concentra atenções na Série B.

O sonho do ABC em avançar na Copa do Brasil acabou justamente nos pés de quem recentemente foi considerado o "xodó da Frasqueira". Wallyson jogou bem e ajudou o Atlético Paranaense a vencer o alvinegro por 3 a 1, na Arena da Baixada, nesta quarta-feira (22), pela segunda fase da competição.



Com o resultado, o Rio Grande do Norte perde seu último representante no certame, tendo em vista que América e Potiguar foram eliminados ainda na primeira fase da Copa do Brasil. Os gols da vitória do Furacão foram marcados por Rafael Moura, Marcinho e Wallyson. Gaúcho descontou para o alvinegro.



Entrando em campo com desvantagem, o ABC precisava do resultado positivo, mas o técnico Heriberto da Cunha montou um esquema muito defensivo, o que deixou campo para o Atlético trabalhar bem.



O rubro-negro paranaense abriu o placar aos três minutos em um lance irregular. Júlio dos Santos recebeu passe e levantou na área para Rafael Moura, o "He-man", que marcou o primeiro gol.



O gol deixou o alvinegro perdido dentro de campo e o Atlético dominou as ações, deixando o goleiro Galatto como mero observador do jogo. Aos 25 minutos, o Furacão ampliou o marcador. Wallyson e Rafael Moura fizeram boa jogada no ataque e a bola caiu nos pés de Marcinho, que bateu sem chances para Ranieri.





Confira abaixo os gols

No segundo tempo, Heriberto da Cunha fez mudanças para tentar reverter o resultado. Rodriguinho entrou no lugar de Marquinhos Mossoró e Gabriel saiu para a entrada de Ivan. As alterações surtiram efeito e o ABC melhorou. Contudo, a finalização ainda era o mal da equipe.



O gol de honra do ABC saiu aos 34 minutos com o zagueiro Gaúcho, que completou cruzamento de Ivan e colocou no fundo das redes. Precisando de mais um gol para levar a decisão às penalidades máximas, o ABC avançou ao ataque e quase conseguiu seu objetivo mais uma vez com Gaúcho, que cobrou falta forte e exigiu trabalho de Galatto.



O Atlético Paranaense teve a chance de garantir sua classificação em pênalti marcado pela arbitragem e que gerou muita reclamação por parte dos jogadores do ABC. Na cobrança, Rafael Moura chutou para fora.



Quando o ABC criou esperanças para chegar ao empate, eis que, nos acréscimos, Wallyson fez outra boa jogada no ataque e bateu no canto de Ranieri, definindo a vitória dos paranaenses e a consequente classificação à terceira fase da Copa do Brasil.



Após ser eliminado do Campeonato Estadual e da Copa do Brasil em menos de uma semana, o foco agora do ABC é a preparação visando a disputa da Série B, na qual o alvinegro estreia em 8 de maio diante da Ponte Preta, em Campinas (SP).