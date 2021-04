Macuglia observa jogadores e vê concorrência em contratações Técnico do América já se reuniu com dirigentes para tratar de contratações e dispensas visando a disputa da série B, que começa em maio.

Em seu primeiro contato com os jogadores do América, o técnico Guilherme Macuglia não comandou o treinamento desta segunda-feira (30). “É um período de observação”, disse. Macuglia ficou de olho na movimentação dos jogadores durante o coletivo realizado e no treino de finalizações e cruzamentos na área.



Ele revelou que aceitou o desafio de vir para o América “por conta do planejamento que o clube pretende fazer”. Com relação a situação atual do alvirrubro e a possibilidade de mudança imediata com sua chegada, ele disse que “quando tudo começa de uma maneira que não é planejada fica difícil de se consertar durante a competição”.



O técnico foi consciente que é necessário “correr atrás do prejuízo”. “A idéia é que o clube estivesse com uma base formada”, analisou. Quanto ao desempenho no segundo turno, ele mostrou confiança quanto a uma possível classificação do América. “Enquanto houver chances matemáticas, tem que se lutar”, frisou.



Na próxima rodada do Estadual, o América tem pela frente o clássico-rei diante do ABC, no Machadão. O fato de enfrentar o líder do campeonato não assusta Guilherme Macuglia. “Temos um clássico diante do ABC, um time estruturado. Contudo, clássico você não pode definir nada antes”, avisou.



No domingo (29) à noite, Macuglia esteve reunido com dirigentes do América dentre eles o superintendente de futebol, Gilberto de Nadai, e o vice-prefeito de Natal, Paulinho Freire. Na pauta, o planejamento do clube para o restante da temporada, focando especialmente a série B.



Contratações e dispensas de jogadores foram analisadas. O técnico disse que há “problemas de contratar jogadores e de mandar jogadores embora”. Ele disse que vai conversar com os atletas e soube das dificuldades decorrentes da quantidade de jogadores entregues ao departamento médico.



Mesmo antes de divulgar quem vai sair ou chegar ao clube, Guilherme Macuglia avisou: “aquele que não tiver comprometido com os objetivos da torcida e da direção não serve para nós”. Para o técnico, aqueles que fizeram uma passagem pelo América “não vão nos ajudar”. “Temos que ter a capacidade de identificar aqueles que vão valorizar a camisa, a torcida e não fazer disso aqui uma passagem”, destacou.



Guilherme Macuglia ressaltou a “concorrência em busca de jogadores”. Segundo ele, outras equipes do país estão montando seus elencos e é preciso “agir rápido e trazer jogadores que supram a deficiência”.