Sarney aceita pedido de exoneração de Agaciel Maia

Agência Brasil Presidente do Senado aceita pedido de exoneração do diretor-geral da Casa.

O afastamento do cargo, de acordo com Agaciel, permitirá que se realize uma investigação "ampla, geral e irrestrita" de denúncias sobre a evolução de seu patrimônio.Agaciel será substituído, interinamente, pelo diretor-geral adjunto do Senado, Alexandre Gazineo.*Mais informações em instantes.