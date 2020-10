Telefonia ficará mais cara no final de semana Anatel aprova reajuste de 2,89% das tarifas da Embratel.

A Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel aprovou nesta quarta-feira, em decisão do conselho diretor da agência, o aumento de tarifas da Embratel. O índice de reajuste autorizado pelo órgão regulador foi de 2,89168%.



O aumento deverá entrar em vigor no fim de semana. O reajuste só passa a valer depois que a empresa publicar os novos valores por dois dias consecutivos em jornais de grande circulação. O aumento vale para as ligações interurbanas que usam o código 21 da Embratel feitas entre dois celulares ou entre um telefone fixo e um celular.



Segundo a assessoria de imprensa da Anatel, o reajuste foi calculado com base na variação de 4,4593% do Índice dos Serviços de Telecomunicações (IST), verificada no período de maio de 2007 a maio de 2008. Sobre esse porcentual de variação é aplicado um redutor de produtividade para repassar ao consumidor os ganhos das empresas.