Receita Federal já recebeu 1,7 milhão de declarações do IR Prazo para entrega prossegue até 30 de abril e mais de 90% dos contribuintes ainda não enviaram seus dados.

A Receita Federal informou que até as 11h de hoje (11) recebeu 1,7 milhão de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física de 2009. O número corresponde a 6,8% do volume esperado este ano, que é de 25 milhões de documentos.



O prazo final para a entrega das declarações é 30 de abril, à meia-noite, horário de Brasília. A multa para quem atrasar é de R$ 165,74.



Devem fazer a declaração as pessoas que durante o ano de 2008 receberam salários superiores a R$ 16.473,72 ou qualquer tipo de rendimento isento ou tributado exclusivamente na fonte, acima de R$ 40 mil.