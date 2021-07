100 dias: Prefeitura quer transformar feiras livres em ponto turístico

Maiara Felipe Novas tendas e refletores foram colocados nas feiras de Natal

Problemas com as coberturas das barracas, falta de local para refrigerar as carnes, limpeza e disponibilidade de rede elétrica são alguns das dificuldades constatadas pelos mais de três mil feirantes existentes em Natal.“Faltam ainda muitos projetos a serem elaborados e executados”, afirma o secretário adjunto de Operações da secretaria, Flávio Fonseca garantindo que até o final do primeiro semestre, modificações concretas acontecerão nas feiras livres.Dentro da perspectiva da Semsur está a mudança no estilo da feira. Segundo Flávio Fonseca, o órgão que transformar o local em ponto turístico. Para isso, serão fechadas parcerias com algumas entidades para capacitação dos vendedores em relação ao atendimento.Mais do que uma alteração na forma de atendimento, a estrutura física das barracas também deverão ser diferenciadas. As barracas não serão mais de madeira. De acordo com o secretário de Operações, além da falta de higiene, as bancas ocupam o passeio público por toda semana, não só no dia da feira.Na próxima semana, Flávio Fonseca irá a São Paulo para avaliar como são as feiras paulistanas. As lavanderias públicas também serão estudadas, já que Natal possui apenas uma e praticamente desativada. O resultado da viagem deverá servir de base para elaboração de um relatório na secretaria.“Em 30 dias já teremos esse relatório para saber qual a situação das feiras”, prometeu Flávio Fonseca.