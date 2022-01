Cine Café apresenta filme indiano A Canção da Estrada faz parte da Trilogia de Apu.

O Cine Café apresenta o drama A Canção da Estrada (Pather Panchali), de Satyajit Ray nesta sexta-feira (8), a partir das 20h, no Nalva Melo Salão Café.



A entrada custa apenas R$ 2.



O filme é de 1955 e pertence à Trilogia de Apu, ao lado de O Invencível e O Mundo de Apu. Vale destacar que a obra foi recuperada a finais dos anos 90, pois um incêndio destruiu os negativos originais.



O vídeo narra a comovente história de uma família de Bengali perseguida pela má sorte. O pai, Harihara, é um sacerdote brâmane, sonhador e poeta. A mãe, Sabajaya, trabalha para alimentar a família, que recebe com alegria e esperança a chegada de um novo filho, Apu.



Assistir ao filme é uma oportunidade de conhecer a realidade indiana sob a ótica de cineastas do país.