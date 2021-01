Governadora assina convênio para estudos da primeira PPP no Estado

Assinatura reuniu representantes do governo, BNB e ministério

Na ocasião, a governadora destacou a importância do futuro complexo portuário e do sistema ferroviário que levará as cargas de diversos pontos até o litoral Norte potiguar. Ela lembrou que o Estado já está pronto, inclusive com lei votada na Assembléia Legislativa, para firmar essa e outras PPPs.O presidente do BNB, Roberto Smith, destacou o fato de o Rio Grande do Norte ser, juntamente com o Piauí, os Estados mais avançados na região no tocante às condições para a realização das parcerias. Ele também parabenizou a governadora por investir em um projeto que, certamente, não será inaugurado em sua administração.“Está se resgatando uma visão de longo prazo que é de extrema importância e isso deixa a nós, do Banco do Nordeste, muito satisfeitos”, enfatizou o presidente do BNB. Ele também lembrou que apesar do “clima de crise” e de não “se falar em outra coisa”, a região continua atraindo recursos econômicos. “Nenhum investidor até agora refreou os investimentos.”A expectativa é que a empresa responsável pelas obras do terminal graneleiro possa ser escolhida em cerca de 18 meses, após seis meses de estudos prévios e um ano para a licitação. Ainda não foram orçados os gastos totais desse processo, mas as obras do terminal e das ferrovias devem girar em torno dos R$ 500 milhões.Wilma de Faria ressaltou que esse é um projeto de Estado e, certamente, apenas o primeiro de várias outras PPPs que irão viabilizar a melhoria da economia potiguar. “É fundamental darmos prosseguimento a essas parcerias e que elas não fiquem paradas em meio à burocracia”, advertiu.Reforçando as palavras do secretário de Planejamento, Vagner Araújo, a governadora lembrou que uma das prioridades de seu governo é exatamente investir na melhoria econômica de regiões como o semi-árido, que sofre com uma série de indicadores sociais negativos.O complexo a ser construído em parceria com a iniciativa privada irá dotar as regiões Central e Norte do Estado de condições propícias para o escoamento e exportação da produção de minério e outros produtos dessas regiões. “Teremos agora uma nova vocação, a vocação logística”, ressaltou Vagner Araújo.As ferrovias irão ligar as as regiões de Mossoró, Macau, Assu, Afonso Bezerra e Jucurutu ao terminal litorâneo, terminando em Areia Branca, ou em Porto do Mangue. Os estudos prévios irão analisar aspectos como alternativas de demanda, engenharia, socioambiental, o relatório de avaliação econômica, avaliação financeira e relatório de modelagem jurídica, para as minutas de edital e contrato.Em Areia Branca, o terminal poderá ter como destino o Porto Ilha, já existente, mas ampliado. A segunda opção consiste na implantação de rede ferroviária finalizando em Porto do Mangue e utilização do mesmo Porto Ilha, também com ampliação. A terceira opção é a ferroviária ir até Porto do Mangue e de lá seguir para os navios em estrutura como esteiras, avançando 15 km dentro do mar.