Judiciário potiguar implantará projeto para ressocialização de presos O método APAC surgiu devido à ineficiência do sistema penitenciário brasileiro em recuperar os detentos. No Brasil, a média de reincidência chega aos 86%.

O Poder Judiciário do RN irá implantar o método APAC (Associação de Apoio e Assistência ao Condenado), que é um alternativa para ressocialização dos presos, já adotado em Minas Gerais. O juiz Gustavo Marinho foi enviado pelo presidente do Tribunal do Justiça, desembargador Rafael Godeiro, a Belo Horizonte, onde permaneceu 10 dias conhecendo a experiência mineira.



Na quinta-feira (26/03), ele fez uma explanação para o Presidente do TJ e agendou para o dia 15 de abril uma apresentação do método a todos os desembargadores na reunião do Pleno.



O presidente Rafael Godeiro também determinou a formação de uma comissão que ficará responsável por consolidar todas as ações do programa, bem como a redação de um projeto de lei e de resolução necessários para sua efetivação.



O método APAC surgiu devido à ineficiência do sistema penitenciário brasileiro em recuperar os detentos. No Brasil, a média de reincidência chega aos 86%, mas com o método APAC pode ser reduzida até para 5%, como ocorreu nas cerca de 100 unidades implantadas em todo o Brasil.



O método se baseia no voluntariado trabalhando tanto no regime fechado, como no semi-aberto e no regime aberto. No fechado, o detento trabalha com atividades múltiplas, no semi-aberto, participa de oficinas profissionalizantes e no regime aberto, o recuperando trabalha prestando serviços à comunidade, visando sua reinserção social.



Além disso, o apenado conta com assistência jurídica e à saúde e tem como um dos pilares a família. Por isso, os presos devem cumprir pena na cidade onde reside sua família.



"Nosso objetivo é implantarmos uma política pública de execução penal no Rio Grande do Norte, incentivando a criação e implantação das APACs nos municípios interessados em desenvolver esse projeto para tentarmos diminuir a reincidência na criminalidade das pessoas que deixam o sistema prisional", afirma o desembargador Rafael Godeiro, que também determinou a realização de uma audiência pública para debater o sistema penitenciário, com representantes de todos os Poderes e da sociedade civil organizada, no qual será feita uma apresentação do método APAC.



"Estamos interessados em implantar esse método e queremos que haja um envolvimento também do Executivo e da sociedade para que dê tudo certo", conclui o presidente.