ABC tem novidades para a partida contra o Figueirense

David Freire Tiago Cardoso será o goleiro titular contra o Figueirense

O treinador gostou bastante do coletivo realizado na tarde de ontem, mas o treinador deixou claro que o time ainda peca em alguma situações. As novidades ficaram por ponta de Sandro, que treinou normalmente, Tiano, que teve chance de entrar depois no time titular, e a nova dupla de atacantes, formada por Waldir Papel e Ricardinho.O zagueiro Audálio fez um treinamento muito elogiado pelo técnico e deve mesmo ter sua escalação corfirmada para a partida deste sábado (16). Ele entra na vaga aberta com a saída de Gaúcho, expulso na partida contra a Ponte Preta.O lateral Ademar, último jogador a ser contratado, fez um trabalho à parte com o preparador Flávio Paiva. Fábio Silva, com uma lesão na coxa, foi poupado do treino e será reavaliado pelo Departamento Médico da equipe, só assim Heriberto define quem será o camisa 9. Kel e Simão seguem treinando em separado.“Foi muito bom o treinamento coletivo desta tarde. Gostei da saída de bola da equipe, da movimentação, a boa chegada ao ataque, mas acredito que temos que ter mais tranquilidade em alguns momentos, quando estamos com a posse de bola. Temos que corrigir algumas coisas, mas num todo, foi muito satisfatório o trabalho”, analisou o técnico.O Departamento de Futebol do ABC confirmou na tarde desta quinta-feira (14) que o meia Tiano está regularizado. O jogador teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), e a consulta ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), sobre possíveis penalidades pendentes, nada acusou.Com isso, o jogador, que participou normalmente do coletivo da tarde desta quinta-feira (14) no Estádio Frasqueirão, fica à disposição do treinador alvinegro, Heriberto da Cunha, para a partida diante do Figueirense/SC, neste sábado (16), e é mais uma opção para o setor de meio campo do Mais Querido.