CPI vai tomar depoimentos de Paulo Lacerda e Daniel Dantas O depoimento do delegado Paulo Lacerda, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), está marcado para quarta-feira.

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Escutas Telefônicas Clandestinas da Câmara dos Deputados tomará nesta semana os depoimentos do delegado Paulo Lacerda e do banqueiro Daniel Dantas.



A CPI também vai ouvir, na terça-feira, às 14h30, o subsecretário de Modernização Tecnológica da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, Edval de Oliveira Novaes Júnior. Após o depoimento serão votados alguns requerimentos.



O depoimento do delegado Paulo Lacerda, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e atual Adido Policial na Embaixada do Brasil em Portugal, está marcado para quarta-feira (15), às 14h30. Paulo Lacerda chegou a encaminhar carta à CPI pedindo dispensa do seu comparecimento para depor e se oferecendo para prestar os esclarecimentos por carta rogatória.



Mas o presidente da comissão, deputado Marcelo Itagiba (PMDB-RJ), anunciou que os argumentos de Lacerda não foram aceitos e que o depoimento estava mantido para quarta-feira.



Entre os requerimentos a serem votados na reunião da CPI de terça-feira, há um, assinado pelos deputados Domingos Dutra (PT-MA) e Luiz Couto (PT-PB), que requer a dispensa da tomada do depoimento do delegado Paulo Lacerda.



Na quinta-feira (16), às 10h, a CPI dos grampos toma o depoimento do banqueiro Daniel Dantas, do grupo Opportunity.