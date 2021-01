Garibaldi defende criação de Comissão Especial de combate à crise

Luana Ferreira Garibaldi Filho: "Nós aqui ficamos dando uma de cigarra".

Ele falou hoje (23), durante reunião da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Femurn), que convocou parlamentares da bancada federal potiguar e prefeitos para discutir medidas de combate aos efeitos da crise nos municípios.O senador do PMDB lembrou da importância da Confederação Nacional dos Municípios como instrumento de persuasão frente às decisões do Governo Federal. “É uma questão de mobilização e de ter propostas razoáveis”.Além da criação da Comissão Especial, Garibaldi Filho apontou a aprovação da PEC dos precatórios – que fixa o valor a ser pago pelos municípios em 1.5% da sua receita corrente – e a abolição da contribuição que os municípios dão ao Incra como soluções para sobreviver à redução do Fundo de Participação do Município pelas prefeituras.Para Garibaldi Filho, o governo ficou “desnorteado” com relação à crise. “Nós aqui ficamos dando uma de cigarra, enquanto eles (EUA, Europa e Japão) deram uma de formiga”, disse, referindo-se a fábula em que a cigarra sofre com o inverno por não ter se preparado durante o verão.