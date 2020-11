João Faustino abre porta para filiação de "descontentes" do PSB

Vlademir Alexandre João Faustino: À disposição para disputar qualquer cargo em 2010.

“O convite poderá sim se estender aos outros parlamentares. Há apenas uma limitação de ordem legal que precisa ser transposta. Limitação esta que Rogério Marinho conseguiu superar e acredito que os vereadores também conseguirão, caso tenham interesse em deixar a legenda”, ressaltou ele.João Faustino acredita que já é quase certa a ida de Rogério Marinho para legenda. Porém, afirma que não foi discutida a possibilidade do deputado assumir a direção do PSDB, já que o mandato do ex-senador Geraldo Melo a frente da legenda estadual termina em novembro deste ano.“Eu tenho uma convicção muito grande que o deputado se filiará ao partido, porém ainda é cedo para discutirmos sobre isso. Rogério não fez exigências para integrar o PSDB, mas não está descartada a possibilidade dele ser o presidente estadual do partido com a saída de Geraldo Melo, assim como eu também posso assumir. Há várias opções e muita discussão ainda”, lembrou o secretário.Até o momento, apenas o vereador Enildo Alves (PSB), dos que pertencem ao grupo liderado pelo deputado Rogério Marinho, externou publicamente o desejo de deixar o partido. Além de Enildo, os vereadores Dickson Nasser e Adenúbio Melo, pré-candidatos a deputado estadual, também pertencem ao grupo rogerista, mas não falam em sair do PSB.Sobre a possibilidade em disputar a bancada federal ou estadual em 2010, João Faustino ressaltou que, por enquanto, a preocupação dele é servir a Natal e colaborar com a administração da prefeita Micarla de Sousa, mas se for conveniente ao PSDB ele poderá disputar as próximas eleições.“Sempre discutimos sobre a importância em ampliar a bancada do PSDB não só na Assembleia, como também na Câmara Federal. Há doze anos o partido não elege nenhum deputado federal. Porém, quem vai decidir é o diretório. Posso continuar como suplente de senador, e Geraldo Melo disputar a Câmara Federal, ou os dois, há muitas opções”, disse João Faustino.O secretário lembrou ainda sobre a vaga para vice-governador do Estado, caso sejam feitas alianças, ou mesmo a candidatura própria do PSDB no comando do Rio Grande do Norte. “O que o partido quer é ocupar todos os espaços políticos possíveis. Se José Serra ou Aécio Neves disputarem a presidência do país e necessitarem de um palanque próprio aqui no estado, então podemos lançar candidatura própria”, ressaltou.João Faustino destacou ainda que defende a candidatura do governador de São Paulo José Serra para disputar a presidência, por acreditar que o gestor tem mais chances de vencer, por isso, a tendência é que o partido cresça não só no cenário nacional, mas no estado."É preciso que se entenda que a tendência aqui no RN nesse próximo ano é crescimento porque o partido tem um candidato a presidente da República, seja José Serra ou Aécio. Um candidato que tem chance de ganhar a eleição, seja Serra ou Aécio", explicou.