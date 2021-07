Ativa demite e funcionários protestam

Fotos: Isabela Santos

Segundo o diretor do Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional no RN (Senalba), Luís André Gomes, os servidores foram repassados para outras empresas sem quaisquer acordo ou explicação.Além disso, houve demissões em massa nas cidades de João Câmara, Extremoz, Estivas e Santa Cruz.“O que o sindicato quer é empregabilidade e, se não houver, que paguem os encargos trabalhistas”, disse Luís André. “Estamos reivindicando os direitos como FGTS, multa rescisória e adicional noturno”.“O governo do Estado deixou que houvesse municipalização do serviço, mas na hora que passa a responsabilidade para as prefeituras, os prefeitos eleitos em 1º de janeiro vão colocar o povo deles”, acusou o sindicalista.Participantes do protesto, com medo da repressão, não quiseram se identificar, mas falaram da própria situação, até mesmo de salários atrasados.“Eles não dizem o que aconteceu”, disse uma cozinheira que, rebaixada a auxiliar de cozinha, teve o aumento de R$ 22 cortado.“Eu acredito que só quem permanece na Ativa são monitores e assistentes sociais”, afirmou uma ASG, sugerindo que há apadrinhamento na empresa.Os vereadores Raniere Barbosa (PRB) e George Câmara (PCdoB) se posicionaram a favor da classe na manifestação.“Isso é perseguição política. Quem não votou na prefeita foi imediatamente demitido”, disse Barbosa.“Temos que convocar o Ministério Público para estar do nosso lado”, alertou o vereador.“A maior obra desse governo foi inaugurar um hospital que Carlos Eduardo fez”, disse, referindo-se ao Hospital da Mulher.“Cem dias de discurso e não sabemos a que veio”, encerrou.