Fora de casa, Botafogo empata com o Santo André: 1 a 1

O Botafogo começa relativamente bem o Campeonato Brasileiro de 2009. Depois da tristeza por ter perdido pelo terceiro ano consecutivo o título estadual do Rio de Janeiro para o Flamengo, a equipe comandada pelo técnico Ney Franco conseguiu bomo resultado de empate diante do Santo André em 1 a 1, neste domingo, no Estádio Bruno José Daniel, na Região do ABC paulista.O gol dos donos da casa foi marcado pelo atacante Nunes, aos 31 do primeiro tempo, enquanto que Victor Simões, aos 39 da etapa final, deixou tudo igual.Em razão do campo molhado, as duas equipes encontraram dificuldades no início da primeira etapa. No entanto, o Botafogo tratou de facilitar as coisas para os donos da casa.Com uma postura defensiva e com muito espaço entre o seu meio-de-campo e o ataque, a equipe carioca foi facilmente envolvida em seu campo de defesa, principalmente por causa da ausência de um jogador que fizesse essa ligação entre os setores.Desfalcado do meia Maicosuel e do atacante Reinaldo, os dois lesionados, o Botafogo se perdeu diante da correria do Santo André.No entanto, apesar do domínio territorial, apenas Marcelinho Carioca foi capaz de demonstrar um pouco de lucidez. Aos 11 minutos, Nunes acertou uma boa cabeçada, mas Renan salvou.Na cobrança do escanteio, a bola sobrou para o camisa 7 do Santo André, que soltou uma bomba. O goleiro alvinegro defendeu e a bola ainda tocou na trave antes de sair.Aos 14, Ricardo Conceição arriscou uma jogada de gênio ao perceber Renan adiantado, mas ele errou o alvo.Acoado e com Lucas Silva mais como um mero espectador, a equipe do técnico Ney Franco só foi criar a sua primeira jogada de perigo aos 15.Thiaguinho levou a bola da esquerda para o meia, chutou e Neneca colocou para escanteio com dificuldades. Até os 30, somente o tombo cinematográfico do auxiliar Ubirajara Ferraz Jota animou os torcedores.Isso porque no minuto seguinte, depois de uma bobeada do zagueiro Eduardo na saída de bola, Nunes pedalou para cima de Juninho e bateu rasteiro no canto direito de Renan: 1 a 0.O gol até despertou um pouco o Botafogo, que tentou apertar mais a marcação no campo de defesa do adversário. Se não fosse o goleiro Neneca, aos 34, Lucas Silva também teria feito um gol de placa ao chutar próximo da linha lateral na sua intermediária de ataque. Porém, o camisa 1 do Santo André realizou uma belíssima defesa.Com Gabriel e Jean Coral na equipe, nas vagas de Thiaguinho e Emerson, respectivamente, o Botafogo começou o segundo tempo reclamando de um pênalti claro em cima de Túlio Souza.Bem colocado, o árbitro Wilson Souza de Mendonça não marcou a porque não quis. A jogada animou a equipe carioca, que, beneficiada pela boa movimentação de Jean Coral e Gabriel, passou a marcar melhor e obrigar a defesa adversária a dar chutões para a frente. Porém, a evolução da primeira para a segunda etapa esbarrou na qualidade técnica.Além do relógio como adversário, o torcedor do Botafogo deve ter se questionado se a equipe estava em uma noite azarada. Aos 18 minutos, depois de um bom cruzamento de Leandro Guerreiro pela direita, Victor Simões apareceu sozinho na risca da pequena área.Caprichosamente, a bola tocou no chão, bateu no travessão e na trave esquerda do goleiro Neneca, que estava caída e só rezou pelo melhor.Depois de se organizar melhor em campo, pressionar o adversário e fazer valer a condição de time grande, o Botafogo finalmente conseguiu o empate por intermédio de Victor Simões, aos 39.Eduardo desceu bem pela esquerda e colocou na cabeça do Pantera alvinegro, que deslocou o goleiro Neneca para dar números finais ao confronto.Neneca, Cesinha, Marcel e Fernando; Cicinho, Ricardo Conceição, Pablo Escobar (Elvis), Marcelinho Carioca (Dirceu) e Gustavo Nery; Nunes e RodriguinhoTécnico: Sérgio GuedesRenan, Eduardo, Juninho e Emerson (Jean Coral), Alessandro, Fahel, Leandro Guerreiro, Túlio Souza e Thiaguinho (Gabriel), Lucas Silva (Rodrigo Dantas) e Victor SimõesTécnico: Ney Franco10/05/2009 (domingo)Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP)

Wilson Souza de Mendonça (PE)

: Ubirajara Ferraz Jota (PE) e Luciano José Coelho Cruz (PE)