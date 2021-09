Babal e Lívio Oliveira lançam CD Cineclube

Reprodução Babal deu ritmo às letras de Lívio Oliveira

Participam do projeto Geraldo Azevedo, Khrystal, Valéria Oliveira, Liz Rosa, Luciane Antunes, além da contribuição instrumental de músicos da Orquestra Sinfônica do RN e da Escola de Música da UFRN.Babal deu ritmo às letras de Lívio Oliveira, enquanto os arranjos ficaram por conta do músico Joca Costa, com um trabalho conceitual.Atores, diretores, filmes clássicos, cinemas e cineclubes de todo o mundo são mencionados no decorrer do álbum, seja nas letras, ou em dedicatórias.