Raniere afirma que há motivação política na CEI dos medicamentos

Elpídio Júnior Vereador afirma que a CEI agora é do governo e dos "micarlistas".

“Eu entendo que a minha contribuição técnica seria muito importante, mas percebi que estava tendo uma certa motivação política nas discussões. Por isso, não vou colocar meu nome para legitimar uma CEI que está tendo seu principal objetivo desvirtuado. Mas espero que o presidente da Comissão (vereador Hermano Morais) consiga conter esta situação e tente manter o equilíbrio. Espero que minha saída sirva como alerta”, ressaltou o vereador.Raniere Barbosa disse que notou uma pressão muito forte por parte da Casa Civil na apuração dos fatos e condução dos trabalhos e estranhou a pressa dos parlamentares nas convocações, principalmente, do ex-prefeito de Natal Carlos Eduardo.“Tá tudo muito estranho e apressado. Eu estaria trabalhando para legitimar algo que está tendo procedentes da Casa Civil. A CEI é para apurar a sindicância feita pela prefeitura, somente para apurar os fatos, ela não pode julgar nem punir. Eu não tive tempo hábil para analisar os documentos e aí já queriam convocar o ex-prefeito na data da filiação dele, ofuscar um outro acontecimento, então eu vi que no meu entendimento a CEI perdeu a legitimidade. Carlos Eduardo seria a última pessoa a ser convocada, após uma longa apuração”, esclareceu.O vereador disse ainda que falaram muito sobre a existência de 233 cópias de notas fiscais de compra de medicamentos, mas ele solicitou os processos para saber a origem e todo encaminhamento para as notas, desde o edital, se foi dispensado licitação até o seu recebimento.“Solicitei toda a documentação realmente necessária para que pudéssemos apurar os fatos, e até a minha saída não tinha chegado um processo, então como vou fazer qualquer questionamento se eu não tenho material na mão para fazer a sindicância?”, questionou Raniere Barbosa.Segundo o parlamentar, a decisão em deixar a CEI foi discutida neste último final de semana com todos os vereadores que fazem parte da bancada de oposição à atual gestão.“Decidimos em conjunto que ninguém participaria da Comissão, até porque acreditamos que eles estão fazendo um levantamento primário e não entenderam que estão apurando um relatório muito evasivo. Para que tivesse validade ou não, teria que ter tido um processo mais lento com mais cautela, essa rapidez pode prejudicar o resultado. Então decidimos não participar da CEI porque não vimos este trabalho com legitimidade. A CEI agora é do governo e dos micarlistas”, concluiu Raniere Barbosa.