Cemitérios públicos: superlotação e abandono

Fotos: Maiara Felipe Os roubos aos túmulos são constantes.

Um dos zeladores do Bom Pastor I, que preferiu não se identificar, informou que as alças de bronze e os mármores dos túmulos são furtados com freqüência. A situação levou às famílias a deixarem de utilizar esse material nos jazigos.Como foi possível verificar, além dos furtos, as covas estão sem qualquer ordenação, uma em cima da outra. “Não há mais espaço aqui”, constatou o zelador. Além disso, os corpos levados pelo Itep estão enterrados entre um túmulo e outro, local onde deveria servir apenas para a passagem do público.Das reclamações, a denúncia mais grave é que o preço do terreno está custando R$ 500, quando deveria ficar em torno de R$ 115. O administrador do cemitério não foi encontrado para esclarecer o assunto.