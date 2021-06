Lula assina decreto que complementa regulamentação das ZPEs ZPEs são áreas em que as empresas têm produção destinada à exportação e são isentas de impostos na compra de bens e serviços nacionais.

Durante a comemoração aos 50 anos da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou ontem (6), em Montes Claros, Minas Gerais, decreto que complementa a regulamentação das zonas de processamento de exportação (ZPE).



As ZPEs são áreas em que as empresas têm produção destinada à exportação e são isentas de impostos na compra de bens e serviços nacionais.



Entre os tributos de que as empresas estão isentas incluem-se o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e os Programas de Integração Social (PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).



As empresas instaladas em uma ZPE podem também manter em bancos estrangeiros o recurso proveniente da venda para o mercado externo. Os incentivos valem por 20 anos, prorrogáveis por período.



O decreto assinado hoje prevê os critérios para criação, gestão, fiscalização e punições nas ZPEs. Com a regulamentação complementar, o Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação poderá analisar 15 pedidos para a instalação das zonas em 12 estados.



O colegiado é formado pelos ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Planejamento, Meio Ambiente e da Fazenda, Casa Civil e Integração Nacional.