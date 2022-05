Bando la Trupe recebe argentinos Los Patos Mojados

Divulgação Grupos de teatro de rua se encontram periodicamente em Escambo.

Na sexta-feira (22) o espetáculo viaja para Caraúbas, onde se apresenta, a partir das 19h30. Sábado (23), os dois grupos vão para Martins, às 17h e para Umarizal, às 20h. Todas os espetáculos são nas Casas de Cultura.As duas companhias fazem parte da Rede Brasileira de Teatro de Rua, que promove o Movimento Popular Escambo Livre de Rua desde 1991.“Os grupos do movimento têm uma data em que todos se reúnem, mas o papel de cada um é acolher o outro em qualquer época”, disse Emanuel Coringa, do Bando La Trupe Segundo Coringa, apesar de geralmente ser realizado no Rio Grande do Norte e Ceará, o Escambo confraterniza atores de rua de vários estados e países.O espetáculo levado pelo grupo natalense às cidades de Caraúbas, Martins e Umarizal surgiu na cidade de Janduís, onde foi realizado o primeiro Movimento Escambo.A história é baseada em fatos reais. “A construção do texto teatral foi através de um mapeamento cultural”, explicou Emanuel Coringa. “Alice e Severino eram dois senhores que viveram na cidade”.Esse tipo de criação foi intitulada Antropoteatria. A pesquisa foi orientada pelo poeta e autor Ray Lima com a contribuição de Bosco Gurgel e Irene Lopes Galdino.“A narrativa é sobre o desenvolvimento do amor na terceira idade”, explicou Emanuel Lima. Os dois nem chegaram a ser casados.O espetáculo tem como base as técnicas do teatro de rua se utilizando de materiais reciclados, bem como da música popular nordestina.