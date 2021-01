Definidos grupos e forma de disputa do Estadual Sub-15 Dezoito equipes participam da competição este ano.

Já estão definidos os grupos e a forma de disputa para o Campeonato Estadual de Futebol Sub-15. A reunião a respeito da categoria foi realizada na última sexta (20.03) na sede da FNF, com a presença de 18 agremiações.



Os grupos ficaram divididos da segunte forma. O Grupo A está formado com América, Portuguesa, APCEF, Natal FC, Piratininga, Alecrim FC, Palmeiras FC, Bonsucesso e SC Parnamirim; no Grupo B estão Arsenal SC, AABB, CEPE Natal, CE Força e Luz, CA Potiguar, ABC FC, Comercial FC, SC Guarani e Planalto.



A forma de disputa será em dois turnos. No primeiro, as equipes jogam entre si dentro de seus grupos, classificando-se as duas primeiras para a semifinal; no segundo turno, os grupos se enfrentam, classificando-se também as duas primeiras para a semifinal. De resto, o Estadual Sub-15 segue essencialmente o estilo do Campeonato Carioca.



O regulamento e a tabela do Estadual Sub-15 devem ser divulgados até a próxima quarta (25.03); a competição deve começar no dia 17 de abril.