Governadores do Nordeste devem discutir estratégias para enchentes

Vlademir Alexandre Governadora espera discutir soluções técnicas para o enfrentamento das enchentes.

Diante do quadro de calamidade que atinge vários municípios potiguares em decorrências das últimas chuvas, a governadora Wilma de Faria vai propor aos ministros e governadores, durante o evento, estratégias para o enfrentamento das enchentes que anualmente assolam a região. "Espero que a discussão seja direcionada para soluções técnicas que permitam o represamento e aproveitamento econômico da água", disse a governadora.Além dos governadores da região, devem participar do encontro em Natal os ministros Geddel Vieira Lima, da Integração Nacional, que na última quarta-feira (06) sobrevoou com a governadora Wilma de Faria as áreas mais afetadas pelas enchentes no RN Mangabeira Unger, de Assuntos Estratégicos Fernando Haddad, da Educação, e o presidente do BNDES, Luciano Coutinho.Durante o encontro também está previsto o anuncio da instalação do escritório regional do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA).De acordo com o cronograma do encontro, logo após a abertura oficial do 10º Fórum de Governadores do Nordeste pela governadora Wilma de Faria, prevista para 9 hs, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho, irá falar sobre "Desenvolvimento Regional e Apoio aos Estados". Em seguida será feita a leitura dos pontos debatidos na reunião dos Secretários de Estado de Finanças e Planejamento do Nordeste, a ser realizada na véspera no mesmo local.O ministro de Assuntos Estratégicos, Mangabeira Unger, irá apresentar aos governadores nordestinos o Projeto Nordeste e anunciar o lançamento do escritório regional do Ipea. Na sequência, será a vez do ministro da Educação, Fernando Haddad, abordar com os presentes um tema que desperta muito interesse: a antecipação dos recursos do Fundeb aos Estados.O último ministro a se pronunciar será Geddel Vieira, da Integração Nacional, que vai tratar sobre as enchentes anuais que atingem o Nordeste, abrindo o debate para as medidas emergenciais e possíveis soluções definitivas para o problema.Estão previstas ainda as participações dos governadores de Sergipe e Piauí – ou seus representantes -, que irão comentar, respectivamente, questões relativas ao setor calçadista do Nordeste e transporte sob duas rodas. Às 13h será servido o almoço. Às 14h30, será realizada uma entrevista coletiva.