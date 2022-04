Copa RN de Futsal começa hoje em São José de Campestre

Arquivo

Data Hora Fase Nº Jogo 18.05 19h00 Class. 1 ALECRIM x PINHA 18.05 20h00 Class. 2 LAGOA D'ANTA x TDB/LAGOA DE PEDRA 18.05 21h00 Class. 3 SEL. DE CAMPESTRE x SÍTIO NOVO 19.05 19h00 Class. 4 TDB/LAGOA DE PEDRA x ALECRIM 19.05 20h00 Class. 5 SEL.DE TANGARÁ x PASSA E FICA 19.05 21h00 Class. 6 LAGOA D'ANTA x PINHA 20.05 19h00 Class. 7 LAGOA D'ANTA x ALECRIM 20.05 20h00 Class. 8 SEL. DE TANGARÁ x SÍTIO NOVO 20.05 21h00 Class. 9 PASSA E FICA x SEL. DE CAMPESTRE 21.05 19h00 Class. 10 SITIO NOVO x PASSA E FICA 21.05 20h00 Class. 11 PINHA x TDB/LAGOA DE PEDRA 21.05 21h00 Class. 12 SEL. DE TANGARÁ x SEL. DE CAMPESTRE 22.05 19h30 SF 13 1A x 2B

22.05 20h30 SF 14 1B x 2A 23.05 20h00 Final 15 VENC. JOGO 13 x VENC. JOGO 14

A edição 2009 da Copa RN terá ao todo oito etapas - outras cidades interioranas estão no páreo para sediar as outras sete etapas - e, no final, haverá uma fase decisiva que poderá ser em Parnamirim ou em Natal, só vai depender de se encontrar um ginásio na capital que tenha condições de sediar o evento: as duas primeiras opções seguem descartadas (o ginásio Humberto Nesi "Machadinho" segue no abandono; e o ginásio do Gramoré, mesmo inaugurado, não foi repassado pela construtura à Prefeitura do Natal).Eis os jogos da primeira etapa: