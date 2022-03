RN pode sediar Pólo Industrial do setor eólico

O setor eólico do Rio Grande do Norte recebe nesta quinta-feira (14), para uma audiência, mais uma empresa interessada na instalação de um centro de serviços e equipamentos, a dinamarquesa Vestas. A instalação da empresa faz parte da proposta do Governo do Estado de desenvolver o setor eólico, com a atração de novas empresas e instalação de um Pólo Industrial Bilateral, em parceria com o Governo do Ceará.



A idéia do Pólo é unificar as empresas que produzem material para uso na indústria eólica, como pás, torres, turbinas e espelhos solares em um só lugar, provavelmente na região Oeste. "Estamos estudando um lugar central entre os parques eólicos do Rio Grande do Norte e do Ceará, que pode ser em Baraúnas ou Aracati", afirma o secretário estadual de Energia, Jean-Paul Prates.



Se confirmada a instalação da Vestas, a empresa será a primeira de uma lista com mais três cadastradas somente em 2009. “O projeto da empresa é construir um centro de serviços para o setor eólico no Rio Grande do Norte por causa da alta demanda das empresas aqui instaladas”, afirma Marcelo Hutschinski, diretor da empresa.



Ele afirma que o calendário para instalação da Vestas no Estado está programada para 2010 entre construção e inicio da produção. O secretário acredita que nesta data, mais empresas já estarão com projetos de instalação prontos, facilitando a construção do Pólo.



A empresa é a primeira firmar a instalação no Estado, mas já existem mais 3 empresas em estudo. “O Rio Grande do Norte está fazendo o trabalho de cadastro e conhecimento do setor para atrair mais empresas”, aponta Jean-Paul Prates.



Vestas

A Vestas responde atualmente por 20% do mercado mundial de turbinas eólicas, com mais de 38 mil turbinas instaladas. A empresa, através de seus equipamentos, é responsável pela geração de mais de 50 milhões de Megawatts (MW) de energia eólica no mundo.



* Atualizada em 14:30 para complemento de informações.