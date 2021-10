Infectologista afirma que potiguar deve ficar alerta

Rogério Torquato Segundo Luiz Alberto, os sintomas da gripe suína são muito parecidos com os da gripe comum.

, que a população brasileira deve ficar em estado permanente de vigilância.“Como toda doença suscita por parte do país estado de alerta”, frisa.Sobre a contaminação pela febre suína, ele explica que não há risco em comer carne de porco.O infectologista explica que a gripe suína é uma doença respiratória que começa em criadores de porcos, um vírus gripal do tipo A que pode se propagar rapidamente.A transmissão começa, em geral, por meio de pessoas que estejam em contato com esses animais. A epidemia teve início no México, o país mais atingido.“É viral e compromete principalmente as vias aéreas: nariz, garganta, brônquios, pulmões”. Ainda segundo o infectologista, os sintomas são muito parecidos com a gripe comum como, febre, tosse, fadiga, cansaço e dores musculares.“É frequente que as pessoas contaminadas apresentem manifestações gastrointestinais, com aparecimento de vômitos e diarreias”.Para o tratamento de suspeitos da doença, Luiz Alberto informa que a pessoa deve ser isolada e posteriormente analisada.Em relação a medicamento, Luiz Alberto revela que a droga oseotamivir, já utilizada há alguns anos no vírus da gripe comum, mostrou eficiência nos primeiros testes contra o vírus. Porém, de acordo com ele, não se sabe ainda se o remédio deverá tratar a gripe suína.A Secretaria Estadual de Saúde copnfirmou que há um paciente internado em um hospital particular da capital com suspeita de gripe suína.A pessoa, apresentando manifestações clínicas da doença, teria chegado a Natal em 20 de abril de uma viagem em férias pelo México.A Organização Mundial de Saúde (OMS) elevou o atual nível de alerta de pandemia de 3 para 4 (o que ainda não caracteriza a existência de pandemia). A escala vai de 1 (baixo risco de casos humanos) a 6 (transmissão sustentável e eficiente entre humanos).