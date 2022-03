Vitória inicia contra o Vasco a disputa por classificação às semifinais da CB A semifinal em 2004 é a melhor colocação do Vitória em 19 edições que disputou da competição, e a meta é chegar ao título nesta temporada.

O Vitória começa nesta quarta-feira diante do Vasco, em São Januário, às 19h30, a disputa por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. O jogo de volta será dia 20, no Baradão, às 21h50.



A semifinal em 2004 é a melhor colocação do Vitória em 19 edições que disputou da competição, cujo campeão qualifica-se para a Copa Libertadores da América. E o rubro-negro tenta igualar essa colocação.



O Vitória se credenciou às quartas-de-final depois de eliminar o ASA de Arapiraca na primeira fase (1 x 1 foi o placar dos dois jogos e nos pênaltis, o time baiano venceu por 5 a 4), o Juventude de Caxias (ganhou de 2 a 1 em Caxias e empatou de 1 a 1 em Salvador) e o Atlético Mineiro (ganhou de 3 a 0 em Salvador e perdeu pelo mesmo placar em Belo Horizonte, grantindo a vaga nos pênaltis, por 5 a 4).



Para enfrentar o Vasco, o Vitória está indefinido. O treinador Paulo César Carpegiani descartou a presença do volante Vanderson, com cansaço muscular na coxa, depois do treinamento desta terça-feira no campo do Fluminense, no Estádio das Laranjeiras.



Sem Vanderson, o treinador reflete qual a melhor opção para compor o meio-campo. O garoto Ramirez está cotado, porém, não está afastada a possibilidade de Carpegiani preferir outro jogador.



Certo está o retorno do meio-campista Ramon Menezes, poupado no jogo de estréia no Campeonato Brasileiro, contra o Atlético do Paraná, domingo passado, na Arena da Baixada.



Carpegiani tem 19 jogadores com a delegação no Rio de Janeiro e na tarde desta terça-feira levou-os para o Estádio das Laranjeiras. Depois do aquecimento com o preparador físico Ednilson Sena, o técnico conversou com o grupo, e utilizando somente metade do campo comandou posteriormente um trabalho técnico-tático.



Por fim, liberou o grupo, armou dois times e acompanhou o animado “rachão” ganho pelo time de colete verde-limão. O volante Vanderson fez tratamento.



Para o primeiro jogo das quartas-de-final, com transmissão ao vivo pelo Sportv, o treinador tem à disposição os jogadores:



Goleiros

Viáfara e Gleguer

Laterais

Apodi, Bosco, Luciano Almeida e Robson

Zagueiros

Marco Aurélio, Wallace e Victor Ramos

Volantes

Ramirez, Bida e Carlos Alberto

Meias

Jackson, Ramon Menezes e Willian

Atacantes

Adriano, Neto Baiano e Washington.



ARBITRAGEM – Alicio Pena Júnior (Especial), assistido por Márcio Eustáquio Santiago (Fifa) e Helberth Costa Andrade (trio de Minas Gerais) apita o jogo. O quarto árbitro (reserva) será Rodrigo Nunes Sá (Rio de Janeiro