Severiano Melo: dois assaltantes morrem em confronto com a polícia

Após o assalto, uma força-tarefa foi montada para localizar e prender os criminosos. Desde o momento do crime que agentes da operação Oeste (que é formada por policiais civis e militares), homens da Divisão Especializada Em Investigação e Combate ao Crime Organizado (Deicor) e policiais cearenses fazem diligências para prender o grupo.“Eles foram localizados em uma região de mato fechado na zona rural de Tabuleiro do Norte. Foi dada voz de prisão, mas eles reagiram atirando contra os policiais, que revidaram”, falou o subsecretário de Segurança Pública e Defesa Social (Subsesed), Ben-Hur Cirino de Medeiros.Jair Lopes Cunha e Francisco Edinaldo Limeira morreram no local. “Sabe-se que dos dois foragidos, pelo menos um foi baleado. Só vamos parar as buscas quando localizarmos”, disse Ben-Hur.Francisco Edinaldo era foragido do Instituto Penal Paulo Sarasate, de Fortaleza, e tinha mandados de prisão em aberto por envolvimento com assaltos.Com os dois, a polícia apreendeu um arsenal: uma espingarda calibre 12, uma pistola 9 milímetros, um revólver e um colete à prova de balas.