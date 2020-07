Presidente da ABIH/RN acredita que crime em Pipa compromete o destino A previsão é que haja queda na procura pela praia mais badalada do litoral potiguar.

“O fato que ocorreu na praia da Pipa deixa um trauma e compromete o destino turístico”. A declaração é do presidente da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira no Rio Grande do Norte – ABIH/RN, Fermi Torquato, ao falar sobre o assassinato do turista sueco Gert Björn Skytte Sandgren, de 59 anos, ocorrido na madrugada de domingo (1º), em uma pousada de Pipa.



A entidade está organizando, juntamente com a Associação de Hotéis de Pipa e Tibau do Sul, uma reunião amanhã (03) ou na quarta-feira (04), com as secretarias de segurança e de turismo do estado, a fim de pedir urgência na resolução do caso.



“Discutiremos uma série de fatores, inclusive a possibilidade de uma intervenção maior a fim de evitar a ocorrência de novos fatos como o que aconteceu na madrugada de domingo”, diz Fermi.



E acrescenta: “O setor turístico já não possui verba publicitária satisfatória para divulgar o Rio Grande do Norte lá fora e ainda acontece um fato lamentável como esse. A previsão é que haja uma queda na procura”.



O presidente da ABIH/RN lembra que durante a reunião será cobrado um posicionamento maior do poder público no sentido de oferecer uma maior segurança ao local.



Ele lembra que existem três ou quatro ações paradas e que poderiam colaborar para a melhoria da segurança, como o contrato de locação de 300 veículos para a Polícia Militar, que está parado aguardando o parecer da Controladoria Estadual. “O estado precisa dotar a polícia de infra estrutura necessária para trabalhar”, conclui Torquato.