A crise vai chegar aqui, admite Wilma de Faria

Wagner Lopes Governadora admite queda na arrecadação

Segundo ela, apesar do otimismo em relação aos investimentos, a tendência é de a arrecadação cair nos próximos meses, não só com a redução já percebida no repasse do Fundo de Participação dos Estados, mas também com a queda do valor apurado através do ICMS.“Nos três primeiros meses ainda não caiu (a arrecadação de ICMS) e manteve-se dentro da expectativa, inclusive levando em conta os 4% de aumento do PIB, mas sei que isso não vai continuar até o fim do ano, porque a crise vai chegar aqui”, considera.