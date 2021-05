Urbanização da favela do Detran custará mais de R$ 2 milhões As 117 casas deverão ser entregues até o mês de julho. Apenas duas moradias serão adaptadas para portadores de necessidades especiais.

A previsão é que a partir do mês de maio comecem as obras de urbanização da favela do Detran. No mesmo espaço que hoje abriga os barracos, serão 117 casas construídas com recursos assegurados pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), da ordem de R$ 2.195 milhões.



As casas terão 49 metros quadrados, no modelo duplex, mas apenas duas poderão ser disponibilizadas aos portadores de necessidades especiais. A expectativa é que todas as moradias sejam entregues até julho deste ano.



O primeiro passo para iniciar as obras é relocar os moradores para um projeto de urbanização que está sendo feito no bairro Planalto. “Temos 52 casas no Planalto que logo serão entregues. Deslocaremos o pessoal para lá e começaremos a obra”, explica o secretário adjunto municipal de Habitação, Francisco Canindé.



As famílias que receberão as casas foram cadastradas antecipadamente pela Secretaria Municipal de Habitação, Regularização Fundiária e Projetos Estruturantes (Seharpe). O órgão pretende ainda fazer um contrato, no qual o morador tem um tempo mínimo de permanência. Com isso, ela pretende evitar que os moradores vendam as casas imediatamente.