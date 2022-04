Medicamentos: CEI decidirá no voto a convocação de Carlos Eduardo

Fotos: Elpídio Junior CEI dos medicamentos realiza primeira reunião.

“As tarefas foram divididas”, declara o vereador Albert Dickson (PP) que será o relator e ficará responsável pela investigação das notas fiscais das compras dos medicamentos.Já o vereador Ney Júnior (DEM), autor do requerimento para instalação da CEI, ficará com a função de analisar os contratos.O vereador Ranieri Barbosa (PRB) e ex-auxiliar da administração passada ficou encarregado de analisar a licitação.“A presença de Ranieri é importante para excluir aquele pensamento de que a CEI tem cunho político e, pelo fato da maioria dos vereadores pertencerem a bancada da prefeita Micarla só iríamos bater no prefeito Carlos Eduardo”, disse Albert.Segundo ele, a partir de hoje a comissão se reunirá todos os dias. Alguns erros já foram identificados pelos integrantes da comissão, mas não quiseram antecipar para não facilitar a defesa. “Preferimos que fique em sigilo até o dia dos depoimentos”.A votação para decidir se Carlos Eduardo será ou não convocado será feita logo que a comissão estiver completa. O presidente, Hermano Morais (PMDB) estava representando a Casa em evento na Assembleia Legislativa e chegou atraso, já o vereador Paulo Wagner (PV) saiu para apresentar seu programa de TV. “Logo que todos estiverem aqui faremos a votação”, finalizou Albert Dickson.