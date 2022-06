Walfredo Gurgel: retrato da superlotação

Na tarde desta sexta-feira (22), oteve acesso ao hospital por intermédio de uma fonte sigilosa e constatou graves problemas decorrentes da insuficiência do corpo de médicos para atender a demanda do hospital. Segundo o profissional, o desfalque de profissionais da saúde é um problema verificado há anos.O resultado é o que pode ser visto nas fotos. Macas são acumuladas formando uma fila de pacientes à espera de atendimento sem previsão. Os casos são os mais diversos e vão desde diabetes e traumatismos a doentes que aguardam uma simples internação.Um das situações mais recorrentes é a de um paciente que sofre de problemas psicológicos e está acamado há exatos dois dias. O irmão dele explicou que Antônio Marcos sofreu uma fratura no fêmur e aguarda uma cirurgia para então ser liberado. Entretanto, o irmão, olhando ao redor, não acredita que a situação seja resolvida tão cedo.“Quando eu cheguei aqui no hospital, a situação estava pior. Ontem (21) os corredores da emergência e da outra enfermaria estavam lotados de pacientes. Não se podia nem passar por aqui. Agora é que a situação parece um pouco melhor”, explicou o homem que preferiu não se identificar.Apesar do número de macas ter diminuído, a equipe chegou a contar somente em um corredor cerca de 15 macas. O médico que guiou a equipe citou um problema do tratamento dos pacientes no corredor. “Aqui não tem o suporte para o doente ser submetido a uma inalação de oxigênio”.Andando um pouco mais, no segundo pavimento, mais problemas e mais pacientes nos corredores. Dessa vez, na unidade de transferência, espaço destinado aos doentes graves que serão distribuídos pelo hospital, a lotação também pode ser notada e o ambiente faz as vezes de enfermaria.No terceiro andar, uma das situações mais impressionantes. Pacientes com diabetes ocupam leitos por tempo demasiado. Um exemplo é o de Virgínio Santiago, de 65 anos. Ele está internado no Walfredo Gurgel há 25 dias para ser submetido a uma arteriografia, exame específico para localizar a área a ser cirurgiada.O procedimento marcado para o dia 20 de maio foi desmarcado por motivo de quebra do equipamento instalado no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). Uma nova data foi remarcada para este sábado (23) em um hospital particular.Para o médico, a situação de Virgínio é um dos casos em que a burocracia e o descaso com o paciente podem levar a um quadro pior. “Nesse tempo que ele está aqui, já era para estar em estado de pós-operatório em observação. O tempo entre o exame e a cirurgia deve durar 15 dias no máximo”. Para reforçar, Virgínio não foi submetido sequer ao exame mesmo estando há 25 dias no hospital.Virgínio Santiago adiantou um outro problema à reportagem. A falta de material. “Eu tinha que trocar esse curativo, mas não foi feito porque estava faltando luva”, disse.A situação dele ilustra o problema da ocupação excessiva de leitos. Enquanto pacientes estão acumulados nos corredores em estado grave, outros que requerem uma menor atenção demoram a ser atendidos. O médico citou uma preocupação. Os diabéticos geralmente têm a imunidade muito baixa e, em contato com outros pacientes em estado mais grave, ficam sujeitos a todo sorte de doença quando expostos nos corredores.A falta de medicamentos é outro grave problema que se estende por todo o hospital. “Aqui falta luva, no outro dia chega. Acaba um antiinflamatório, dias depois eles repõem. Acontece que os casos não podem esperar o reabastecimento”, disse o médico.Ele explicou que todos os anos são feitas reuniões envolvendo a Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap), promotores, direção do hospital e outros médicos. A situação, porém, permanece sem evolução positiva ao longo dos meses.“No HUOL temos mais de 100 leitos em perfeito estado esperando para realizar os procedimentos cirúrgicos. Por que lá não pode ser feito isso se é o indicado em casos de cirurgia vascular? É como se quisessem levar um paciente com problema cardíaco para um hospital com outra especialidade”.E completou. “O Governo é imediatista. Quer resolver o problema na hora, mas depois os problemas voltam a acontecer. Por que não investem nos postos de saúde ao invés de comprar ambulâncias para lotar o Walfredo Gurgel? Cansei da situação a que chegou o hospital”, encerrou.