João Grandão é transferido para carceragem da Polícia Federal A decisão partiu do juiz da 3ª Vara Criminal, Ricardo Procópio.

Marcus Alânio Martin Vaz, advogado de João Maria da Costa Peixoto, o João Grandão,informou na manhã deste sábado que o ex-policial está sendo transferido para a carceragem da Polícia Federal.



Segundo Marcus Alânio, João Grandão está fazendo exames de corpo de delito, no Itep, para ser encaminhado à Polícia Federal. O advogado informou também que a decisão partiu do juiz da 3ª Vara Criminal, Ricardo Procópio.



“O juiz atendeu a um pedido do Ministério Público. O MP acredita que a carceragem da Polícia Federal é o único local em que ele ( João Grandão) pode ficar isento de qualquer influência corporativa”, explicou Marcos Alânio.