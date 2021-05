Inflação para os mais pobres foi de 0,51% em março Aumento no custo de alimentos puxou índice para cima. Acumulado nos últimos 12 meses é de 6,52%.

A inflação para os consumidores de baixa renda foi de 0,51% em março. O IPC-C1 (Índice de Preços ao Consumidor - Classe 1), que mede o aumento de custos para famílias com renda entre 1 e 2,5 salários mínimos, verificou uma variação três vezes superior ao do mês anterior.



Os maiores responsáveis pelo crescimento no índice foram os preços dos alimentos, que subiram 0,87% no último mês, enquanto em fevereiro haviam sofrido uma deflação de 0,01%.



Os números da Fundação Getulio Vargas apontaram ainda para aumento nos preços de material escolar, excluindo livros (1,89%), saúde e cuidados pessoais (1,17%), cigarros (0,85%), aluguel residencial (0,84%), Saúde e cuidados pessoais (0,76%), Educação, Leitura e Recreação (0,76%), Despesas Diversas (0,72%), Habitação (0,23%), calçados (0,15%), e transporte (0,04%)



O item vesturário foi o único que apresentou deflação este mês (-0,18%), enquanto as tarifas de ônibus urbanos se mantiveram no mesmo patamar.